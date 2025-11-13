Servizio analsi Centrale Rischi Banca dItalia 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Giovedì 13 novembre 2025
Onorari proposti Commercialisti UNGDCEC 2025: software in Excel

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
In occasione del convegno nazionale dell’Unione Nazionale Giovani Dottori e Commercialisti (UNGDCEC), tenutosi a Cagliari il 3 ottobre 2025, è stato diffuso il documento titolato “ONORARI PROPOSTI PER LE ATTIVITÀ DEL DOTTORE COMMERCIALISTA E DELL’ESPERTO CONTABILE”.
Con questo documento l’UNGDCEC ha inteso fornire un insieme di proposte, quali “best practices” da seguire in fase di determinazione del preventivo, tenendo comunque conto che la determinazione del compenso rimane in ogni caso un elemento del contratto, determinabile in contradditorio tra il professionista e il proprio cliente.
L’UNGDCEC ha sviluppato il documento articolandolo in diverse aree tematiche.

A partire da tali aree, AteneoWeb ha realizzato un software in Excel per la determinazione degli onorari proposti, relativi alle sezioni ritenute più comuni.

Le aree trattate, in particolare, sono le seguenti:

  • AREA CONTABILITÀ E BILANCIO
  • AREA ADEMPIMENTI FISCALI
  • AREA COLLEGIO SINDACALE
  • AREA PROCESSO TRIBUTARIO – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE

Gli onorari proposti per le due aree “AREA CONTABILITÀ E BILANCIO” e “AREA ADEMPIMETI FISCALI” vengono trattati in un’unica scheda. Per le altre due aree sono presenti due distinte schede.

