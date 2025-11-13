Onorari proposti Commercialisti UNGDCEC 2025: software in Excel

In occasione del convegno nazionale dell’Unione Nazionale Giovani Dottori e Commercialisti (UNGDCEC), tenutosi a Cagliari il 3 ottobre 2025, è stato diffuso il documento titolato “ONORARI PROPOSTI PER LE ATTIVITÀ DEL DOTTORE COMMERCIALISTA E DELL’ESPERTO CONTABILE”.
Con questo documento l’UNGDCEC ha inteso fornire un insieme di proposte, quali “best practices” da seguire in fase di determinazione del preventivo, tenendo comunque conto che la determinazione del compenso rimane in ogni caso un elemento del contratto, determinabile in contradditorio tra il professionista e il proprio cliente.
L’UNGDCEC ha sviluppato il documento articolandolo in diverse aree tematiche.
A partire da tali aree, AteneoWeb ha realizzato un software in Excel per la determinazione degli onorari proposti, relativi alle sezioni ritenute più comuni.
Le aree trattate, in particolare, sono le seguenti:
Gli onorari proposti per le due aree “AREA CONTABILITÀ E BILANCIO” e “AREA ADEMPIMETI FISCALI” vengono trattati in un’unica scheda. Per le altre due aree sono presenti due distinte schede.
Il software è IN PROMOZIONE a 60 euro +Iva FINO AL 3 DICEMBRE 2025.
