Lunedì 15 dicembre 2025
Onorari consigliati Commercialisti: software aggiornato ANC in versione Excel e Cloud

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
L'Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) ha pubblicato il prontuario "Onorari Consigliati per l'Anno 2025", uno strumento prezioso per orientarsi nel complesso mondo dei compensi professionali. Il documento fornisce una guida dettagliata con i compensi suggeriti per le diverse prestazioni, offrendo un punto di riferimento sia per i commercialisti che per i loro clienti.

Il prontuario ANC non è un tariffario vincolante, ma un autorevole riferimento sui compensi considerati adeguati per le diverse tipologie di incarico. Ricordiamo che la determinazione degli onorari è un processo che dipende da molteplici fattori, tra cui:

  • la natura e l'ampiezza del lavoro richiesto 
  • il valore e la delicatezza del servizio professionale
  • la negoziazione tra professionista e cliente.


SOFTWARE "ONORARI CONSIGLIATI COMMERCIALISTI" DI ATENEOWEB

Per agevolare l'applicazione pratica del prontuario ANC 2025, AteneoWeb ha sviluppato un software dedicato "ONORARI CONSIGLIATI COMMERCIALISTI" disponibile in versione XLS o in versione CLOUD. 

Questo strumento, frutto della pluriennale collaborazione con ANC, permette di:

  • Calcolare nel dettaglio gli onorari consigliati per le diverse prestazioni.
  • Avere un riferimento concreto per la determinazione dei compensi.
  • Personalizzare il calcolo in base alle specifiche esigenze del cliente e alla complessità dell'incarico.


"ONORARI CONSIGLIATI COMMERCIALISTI" è:

  • Aggiornato al prontuario ANC 2025: il software è costantemente allineato con le più recenti raccomandazioni dell'Associazione Nazionale Commercialisti
  • Facile da usare: l'interfaccia intuitiva rende il software accessibile anche a chi non ha familiarità con strumenti di questo tipo
  • Versatile: il software si adatta alle diverse tipologie di prestazioni professionali
  • Conveniente: costa solo 80 euro
  • Supporto costante: AteneoWeb offre assistenza e aggiornamenti per garantire un utilizzo ottimale del software.

Il software "ONORARI CONSIGLIATI COMMERCIALISTI" di AteneoWeb è disponibile. Approfitta di questa risorsa preziosa per gestire al meglio la tua attività professionale e garantire una corretta determinazione degli onorari nel rispetto delle raccomandazioni ANC 2025.


CLICCA QUI per la versione Excel.
CLICCA QUI per la versione Cloud.

Ricorda che il software "ONORARI CONSIGLIATI COMMERCIALISTI" è un supporto utile, ma non sostituisce la valutazione professionale del commercialista e la contrattazione con il cliente.

È sempre consigliabile concordare in forma scritta gli onorari prima dell'inizio dell'incarico, per evitare fraintendimenti e garantire una trasparenza nel rapporto professionale.

