Online la guida sulla delega unica agli intermediari: come attivarla passo per passo

Dal prossimo 8 dicembre entreranno in vigore le nuove modalità con cui i contribuenti potranno delegare gli intermediari all’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per facilitare il monitoraggio e la gestione delle deleghe, l’Agenzia rende disponibile agli intermediari, in area riservata, l’elenco delle deleghe conferite dai rispettivi clienti, comprensivo delle date di scadenza. In questo modo gli intermediari potranno verificare più agevolmente le deleghe prossime alla scadenza e rinnovarle utilizzando le procedure attuali, utilizzabili fino al 5 dicembre 2025.

Nella nuova guida dell'Agenzia Entrate/Entrate-riscossione sono illustrate le modalità di attivazione della delega unica e i servizi interessati dalla novità.

Con un’unica operazione, la delega unica consente di comunicare i dati delle deleghe rilasciate agli intermediari riferite ad uno o più servizi online dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, unificando anche le scadenze.

Dopo aver stipulato un accordo, in formato cartaceo o digitale, con il quale conferisce al proprio intermediario la delega vera e propria, il contribuente la rende "effettiva" con una comunicazione all’Agenzia delle entrate. La comunicazione può essere effettuata anche dall’intermediario.

Una volta attivata, la delega resta efficace, salvo revoca o rinuncia, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento.