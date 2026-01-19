GOBID 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Lunedì 19 gennaio 2026
Aggiungi ai preferiti

Online i modelli definitivi 2026 di CU e IVA

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
PDF

Definite modalità di invio termini di scadenza per contribuenti e sostituti d'imposta.

Con due distinti provvedimenti datati 15 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva:

  • il modello di Certificazione Unica “CU 2026”, relativa all’anno 2025, unitamente alle relative istruzioni di compilazione. Approvati anche il frontespizio per la trasmissione telematica, contenente i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati contenuti nelle certificazioni uniche e del soggetto incaricato della trasmissione telematica, e il quadro “CT”, utile per indicare, nei casi previsti, la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo).
    Si ricorda che, dall'anno 2026, la trasmissione all’Agenzia delle entrate della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti i rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari deve essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
  • il modello di dichiarazione IVA/2026, relativa all’anno 2025, da presentare nel 2026 ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto e il modello di dichiarazione IVA BASE/2026, con le relative istruzioni, che può essere utilizzato in alternativa al modello IVA/2026.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Periodico iscritto alla USPI - Unione Stampa Periodici Italiana Unione Stampa Periodici Italiana
Installa l'applicazione AteneoWeb Mobile da Amazon Appstore Installa l'applicazione AteneoWeb da Android Google Play
INFO

Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google
Mappa dei contenuti

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS