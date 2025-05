Online gli elenchi definitivi delle nuove Onlus iscritte al 5 per mille 2025

Sul sito internet dell'Agenzia Entrate è stato pubblicato l'elenco definitivo delle Onlus iscritte al 5 per mille per l'anno finanziario 2025.

L'Agenzia ha inoltre pubblicato l'elenco permanente delle Onlus accreditate per l’accesso al beneficio per quest'anno che, fino allo scorso 10 aprile, potevano chiedere, se non presenti nell'elenco, di essere ammesse al beneficio per il 2025.

La Onlus che non si sono iscritte entro la scadenza del 10 aprile 2025, potranno ancora farlo inviando la domanda entro il 30 settembre 2025 e versando un importo pari a 250 euro con il modello F24 Elide, utilizzando il codice tributo 8115.