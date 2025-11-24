OIC: risultati della consultazione e proposte di semplificazione per le PMI

Il 21 ottobre 2024 l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nell’ambito del progetto di semplificazione delle regole di bilancio per le piccole e micro imprese, ha messo in consultazione 4 questionari, ciascuno focalizzato sulle caratteristiche specifiche dello stakeholder cui è rivolto, con lo scopo di raccogliere i principali problemi applicativi e valutare eventuali iniziative da intraprendere in tema di principi contabili.

Le risultanze della consultazione avviata nel 2024, raccolte in un recente documento dell'OIC, evidenziano un diffuso consenso sull’esigenza di prevedere delle regole contabili semplificate per le piccole e micro imprese. Altro aspetto importante di tale documento è la comparazione con quanto svolto in materia di regole contabili per le PMI dai principali paesi Europei.

A corredo del lavoro di analisi, vengono individuate delle possibili linee di intervento dell’OIC.