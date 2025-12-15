SimpleProf 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Lunedì 15 dicembre 2025
OIC: pubblicati gli emendamenti ai principi contabili nazionali

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato le modifiche ai principi contabili nazionali, frutto del periodico aggiornamento degli standard per adattarli alla prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi.
Gli emendamenti, in particolare, riguardano i principi:

  • OIC 13 – Rimanenze;
  • OIC 16 – Immobilizzazioni materiali;
  • OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali;
  • OIC 25 – Imposte sul reddito e OIC 31 – Fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto.

Le nuove regole entreranno in vigore dai bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026, ma potranno essere anticipati anche ai bilanci relativi al 2025.

Gli emendamenti OIC introducono importanti chiarimenti sul trattamento contabile degli acquisti con opzione di rivendita in capo all’acquirente o al venditore (OIC 13, OIC 16 e OIC 24), stabilendo che il bene può essere iscritto in bilancio dall’acquirente solo quando vi è ragionevole certezza che l’opzione non venga esercitata; in caso contrario, resta iscritto nel bilancio del venditore.
Vengono inoltre precisate le regole sull’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (OIC 24), chiarendo che il criterio basato sui ricavi è possibile solo con il metodo a quote decrescenti e quando i ricavi rappresentano un’adeguata approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale stessa.
In materia fiscale, l’OIC 25 specifica che l’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta deve essere rilevata direttamente a patrimonio netto. 
Infine, con le modifiche ai principi OIC 16 e OIC 31 vengono chiarite le modalità di contabilizzazione degli effetti dell’attualizzazione dei fondi oneri, che, se rilevanti, devono essere evidenziati in un’apposita voce del conto economico.
Fonte: https://www.fondazioneoic.eu

