OIC: pubblicati gli emendamenti ai principi contabili nazionali

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato le modifiche ai principi contabili nazionali, frutto del periodico aggiornamento degli standard per adattarli alla prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi.

Gli emendamenti, in particolare, riguardano i principi:

OIC 13 – Rimanenze;

– Rimanenze; OIC 16 – Immobilizzazioni materiali;

– Immobilizzazioni materiali; OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali;

– Immobilizzazioni immateriali; OIC 25 – Imposte sul reddito e OIC 31 – Fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto.

Le nuove regole entreranno in vigore dai bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026, ma potranno essere anticipati anche ai bilanci relativi al 2025.

Gli emendamenti OIC introducono importanti chiarimenti sul trattamento contabile degli acquisti con opzione di rivendita in capo all’acquirente o al venditore (OIC 13, OIC 16 e OIC 24), stabilendo che il bene può essere iscritto in bilancio dall’acquirente solo quando vi è ragionevole certezza che l’opzione non venga esercitata; in caso contrario, resta iscritto nel bilancio del venditore.

Vengono inoltre precisate le regole sull’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (OIC 24), chiarendo che il criterio basato sui ricavi è possibile solo con il metodo a quote decrescenti e quando i ricavi rappresentano un’adeguata approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale stessa.

In materia fiscale, l’OIC 25 specifica che l’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta deve essere rilevata direttamente a patrimonio netto.

Infine, con le modifiche ai principi OIC 16 e OIC 31 vengono chiarite le modalità di contabilizzazione degli effetti dell’attualizzazione dei fondi oneri, che, se rilevanti, devono essere evidenziati in un’apposita voce del conto economico.