OFFERTE SPECIALI ESCLUSIVE PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE CONTABILE E FISCALE

Segnaliamo un'opportunità esclusiva pensata appositamente per i Commercialisti Professionisti del settore contabile e fiscale; sia per quelli che già utilizzano quotidianamente i tools di AteneoWeb per semplificare e ottimizzare il loro lavoro, sia per quelli che vogliono provare per la prima volta.

Potrete approfittare di offerte speciali su una selezione dei nostri prodotti più popolari, sviluppati per supportarvi nelle vostre attività quotidiane, per analisi di convenienza, per aggiornare i collaboratori e la clientela sulle più importanti novità.

Ecco i titoli di alcune delle offerte speciali in corso:

Le offerte speciali sono valide per un periodo limitato, pertanto vi invitiamo a visitare il nostro sito web per scoprire l’elenco completo dei titoli, i dettagli e per approfittare di questa opportunità.