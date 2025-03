Obbligo polizze per rischi catastrofali entro il 31 marzo: guida e FAQ di ANIA

Come noto la legge di Bilancio 2024 (L.123/2023) ha introdotto l'obbligo, entro il 31 marzo 2025, per tutte le aziende iscritte al Registro delle imprese, comprese le società tra professionisti, di dotarsi di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali.

Entro questa data le imprese sono obbligate a stipulare una polizza assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali con una compagnia di assicurazioni che è obbligata ad assicurarle. Solo per le imprese dei settori pesca e acquacoltura il termine è posticipato al 31 dicembre 2025.



Sono tenute ad assicurarsi tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia per cui è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, sia nella sezione obbligatoria che in quella facoltativa.

L'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Ania) ha pubblicato una guida sintetica e delle FAQ relativamente al nuovo obbligo per le imprese, fornendo chiarimenti sugli aspetti tecnici della normativa.