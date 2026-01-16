Obbligo assicurazione rischi catastrofali: scadenze 2026 e impatto sul codice degli incentivi

L'art. 1, commi 101-112 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) ha introdotto l'obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da calamità naturali e eventi catastrofali (terremoti, alluvioni, frane ed esondazioni).

A seguito delle proroghe introdotte dal D.L. n. 39/2025 (convertito con modificazioni dalla L. 27 maggio 2025, n. 78) e, da ultimo, dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 (cd. "Milleproroghe 2026"), il calendario delle scadenze per la sottoscrizione dei contratti è così articolato:

Grandi Imprese: termine già decorso il 31 marzo 2025;

Medie Imprese: termine già decorso il 1° ottobre 2025;

Micro e Piccole Imprese (generali): scadenza fissata al 31 dicembre 2025;

Settori Commercio, Turismo e Pesca: proroga estesa al 31 marzo 2026 per le micro e piccole imprese operanti nella somministrazione di alimenti e bevande, nel settore turistico-ricettivo e nella pesca/acquacoltura.

Dal 1° gennaio 2026, con l'entrata in vigore del "Codice degli Incentivi" (D.Lgs n. 184/2025), la mancanza della polizza precluderà l'accesso a contributi a fondo perduto, bandi regionali/camerali, Bando ISI INAIL e agevolazioni "Sabatini-ter".





Per agevolare il lavoro del Professionista abbiamo predisposto un modello di circolare informativa da spedire ai clienti.

CLICCA QUI.