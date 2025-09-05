Notifiche tributarie ai residenti all’estero: la Cassazione conferma la validità

Con Ordinanza n. 22838 del 7 agosto 2025 la Corte di Cassazione si è espressa in materia di notificazione di atti tributari nei confronti di cittadini residenti all’estero e iscritti all'AIRE ed ha confermato la validità della notifica effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento spedita direttamente dall'Ufficio all’indirizzo estero risultante dall’iscrizione AIRE indicato dal contribuente, e perfezionatasi per compiuta giacenza a causa dell'omesso ritiro.
Il caso ha riguardato un contribuente che aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF, contestando la regolarità della notifica effettuata dall’Agenzia delle Entrate tramite raccomandata con avviso di ricevimento spedita direttamente all’indirizzo estero risultante dall’iscrizione AIRE. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato il ricorso tardivo, mentre la CTR Liguria aveva confermato la validità della notifica, perfezionatasi per compiuta giacenza.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google