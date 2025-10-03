Mutuo cointestato e detrazione interessi: come funziona se il coniuge è a carico

Quando si accende un mutuo cointestato, la regola generale è chiara: ciascun intestatario può portare in detrazione solo la propria quota di interessi, senza possibilità di “coprire” quella del familiare fiscalmente a carico.

C’è però un’eccezione importante. Se il mutuo è stato stipulato per l’acquisto della casa destinata a diventare abitazione principale e i cointestatari sono due coniugi, allora il quadro cambia. Nel caso in cui uno dei due risulti fiscalmente a carico dell’altro, il coniuge che sostiene effettivamente l’intera spesa ha diritto a detrarre non solo la propria quota, ma anche quella del partner.