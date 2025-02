Monitora gli Aiuti de minimis con un solo click

AteneoWeb propone ai propri clienti un servizio realizzato in collaborazione con CRexpert dedicato all'analisi in REAL TIME degli aiuti de minimis.



Il servizio consente, in maniera automatica, di calcolare tutti i benefici ottenuti dall'impresa presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Servizio particolarmente utile anche in vista della prossima scadenza del 31 gennaio 2023 della comunicazione degli aiuti di Stato

Ricordiamo che in caso di superamento della soglia, l'impresa non potrà ricevere ulteriori analoghi aiuti e dovrà le eventuali somme ricevute in eccedenza, maggiorate degli interessi.



