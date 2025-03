Modello di verbale CdA art. 2381 cc e monitoraggio 'anti crisi' ex art. 2086 cc

Ti segnaliamo il modello Verbale di riunione del consiglio di amministrazione art. 2381 cc e monitoraggio 'anti crisi' ex art. 2086 cc con all’ordine del giorno:



- Relazione dell’Amministratore delegato (o degli Amministratori delegati) ai sensi dell’art. 2381, c. 5 del codice civile sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, anche ai sensi dell’art. 2086 del codice civile, in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

La nuova versione, adatta alle piccole e micro imprese, fa tesoro delle indicazioni fornite dal CNDCEC con i documenti:

Il modello riporta anche due esempi di come si potrebbe impostare la relazione in due piccole realtà societarie: una con organizzazione contabile ed amministrativa autonoma e una con organizzazione contabile affidata a terzi.

