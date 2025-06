Modello di ricorso tributario 2025

La redazione di un ricorso tributario richiede un'attenzione particolare alle continue evoluzioni normative, giurisprudenziali e dottrinali. La riforma della giustizia tributaria, entrata in vigore in diverse fasi tra fine 2022 e inizio 2024, ha trasformato profondamente il panorama.

In questo scenario, la preparazione di un ricorso tributario oggi richiede una formazione costante e una grande attenzione ai dettagli procedurali e sostanziali, alla luce di una giustizia tributaria in profonda trasformazione. Un Professionista aggiornato sulle ultime novità può fare la differenza nella gestione efficace del contenzioso e nella stesura di un ricorso solido.



Pubblichiamo un modello di ricorso realizzato dal Dott. Alvise Bullo, Dottore commercialista, stimato Pubblicista e Convegnista, che si è fatto conoscere per la precisione e l’efficacia dei suoi contributi.



Il modello si riferisce ad un caso di fantasia di un ricorso con istanza di pubblica udienza presentato da una società alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. L'obiettivo del ricorso è ottenere la declaratoria di illegittimità o infondatezza di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia Entrate relativo a IVA, IRES, IRAP, oltre a sanzioni e interessi.

Il cuore della contestazione verte su un presunto maggior imponibile a carico della società, derivante da una verifica fiscale. L'Agenzia Entrate sostiene una tesi che la società ricorrente definisce "non provata, né tantomeno dimostrata".



Il ricorso si articola su diverse motivazioni di illegittimità e infondatezza dell'atto impugnato, basate su recenti modifiche legislative e consolidati principi giurisprudenziali:

Vizi di forma e motivazione dell'avviso di accertamento

Lesione del contraddittorio

Violazione dei diritti del contribuente in fase di verifica

Inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di legge

Principio di capacità contributiva effettiva e irragionevolezza delle presunzioni

Onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria

Mancanza di prova del fatto costitutivo della pretesa

Violazione del limite temporale per la conservazione della documentazione

Non applicabilità delle sanzioni

In sintesi: una contestazione a tutto campo dell'operato dell'Agenzia Entrate





