Modello di memoria in sede giudiziale con un particolare e specifico schema tabellare riassuntivo

Le memorie, in sede giudiziale, hanno una funzione importantissima per illustrare e chiarire le proprie ragioni e anche per sviluppare le tesi giuridiche e richiamare la giurisprudenza.



Pubblichiamo un modello di memorie illustrative in sede giudiziale realizzato dal Dott. Alvise Bullo, Dottore commercialista, stimato Pubblicista e Convegnista, che si è fatto conoscere per la precisione e l’efficacia dei suoi contributi.

Nel caso in esame trattasi di memorie presentate in sede giudiziale alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado con un particolare e specifico schema tabellare riassuntivo (si ritiene oramai improcrastinabile) che trova la fonte di genesi nelle innumerevoli novità in vigore dal 2024 e che potrebbe rivestire un importante ausilio nell’identificare e qualificare ictu oculi la fattispecie in esame ed eventuali “vulnus” presenti.

Lo schema tabellare riporta, per una serie di questioni ricorrenti quali, tra le altre, la “non risposta al contraddittorio”, la “motivazione contraddittoria”, la “mancanza dell’onere della prova in capo a controparte” il riferimento alla Legge violata, l’Effetto della violazione e Note/Giurisprudenza.

Il documento approfondisce dunque ulteriormente alcune delle ragioni che sostengono le richieste della società, facendo riferimento a recenti modifiche legislative e a consolidati principi giurisprudenziali.





