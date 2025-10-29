Modello 770 e CU redditi esenti 2025: invio telematico entro il 31 ottobre

Scade venerdì 31 ottobre 2025 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate del Modello 770 e delle Certificazioni Uniche 2025 relative esclusivamente a redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata.



Il Modello 770 consente ai sostituti d’imposta di comunicare all’Amministrazione finanziaria i dati riguardanti le ritenute operate nel 2024, i versamenti, le compensazioni, i crediti d’imposta e le altre informazioni di natura contributiva e assicurativa.

Il termine del 31 ottobre per le CU 2025 interessa invece i redditi esenti, ad esempio borse di studio o redditi previdenziali non imponibili, e quelli non inclusi nella precompilata, come le provvigioni. Per le CU 2025 il differimento del rispetto alla scadenza ordinaria del 16 marzo consente di posticipare la trasmissione fino alla data di presentazione del 770, riferito al periodo d’imposta 2024.

Resta invece invariato l’obbligo di consegna della CU al percettore, che deve avvenire entro il 16 marzo.

I modelli, insieme alle relative istruzioni, ai software di compilazione e controllo e alle specifiche tecniche, sono disponibili gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, anche nelle versioni in lingua tedesca e slovena. L’invio deve avvenire esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato, una società del gruppo o altri soggetti incaricati, come le pubbliche amministrazioni.