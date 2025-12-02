Report Azienda 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Modalità pagamento accise su bevande alcoliche e prodotti energetici

Il Ministero delle Finanze comunica che, in considerazione dell’approssimarsi delle scadenze di pagamento dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, e con riferimento alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2025, è stato firmato ed è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto che fissa al 18 dicembre 2025 il termine per i pagamenti da eseguire con l’utilizzo del modello unificato F/24, con esclusione della compensazione di eventuali crediti, ed al 27 dicembre 2025 il termine per i pagamenti da eseguire direttamente presso la tesoreria dello Stato, tramite bonifico bancario o postale a favore della medesima tesoreria dello Stato nonché tramite la piattaforma digitale pagoPA.
Fonte: https://www.finanze.gov.it

