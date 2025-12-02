Modalità pagamento accise su bevande alcoliche e prodotti energetici

Il Ministero delle Finanze comunica che, in considerazione dell’approssimarsi delle scadenze di pagamento dell’accisa sull’alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, e con riferimento alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 dicembre 2025, è stato firmato ed è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto che fissa al 18 dicembre 2025 il termine per i pagamenti da eseguire con l’utilizzo del modello unificato F/24, con esclusione della compensazione di eventuali crediti, ed al 27 dicembre 2025 il termine per i pagamenti da eseguire direttamente presso la tesoreria dello Stato, tramite bonifico bancario o postale a favore della medesima tesoreria dello Stato nonché tramite la piattaforma digitale pagoPA.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google
Mappa dei contenuti