MISE: nuovi modelli per il rilascio certificati da parte degli uffici del Registro imprese

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto nuovi modelli per il rilascio dei certificati da parte degli uffici del registro delle imprese.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio è stato pubblicato il Decreto del MISE del 6 giugno 2025, di approvazione dei modelli.

I modelli, che sostituiscono quelli approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 16 marzo 2023, sono pubblicati sul sito MISE.

Il nuovo decreto introduce nuovi modelli per il rilascio dei certificati da parte degli uffici del Registro delle imprese e si inserisce nel quadro della normativa sulla trasparenza societaria e sull’antiriciclaggio, rafforzando la tracciabilità dei dati relativi al titolare effettivo delle imprese.