Milleproroghe 2026: proroghe normative per servizi, PA e imprese

Il Decreto Milleproroghe (Dl n. 200/2025), approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 dicembre, interviene su diverse scadenze normative con l’obiettivo di garantire continuità amministrativa, stabilità dei servizi e certezza regolatoria per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Pubblica Amministrazione e i servizi ai cittadini

Il decreto conferma una serie di proroghe finalizzate ad assicurare la piena operatività degli enti pubblici anche nel 2026, tra cui:

la proroga delle regole transitorie sui versamenti contributivi della PA, che consente agli enti di completare gli adempimenti con modalità semplificate, garantendo continuità nei servizi amministrativi;

la proroga, fino al 31 dicembre 2026, delle attività istruttorie per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, che continueranno a essere svolte presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

la proroga delle misure straordinarie per il settore sanitario, tra cui l’estensione dello scudo penale per gli operatori sanitari fino al 31 dicembre 2026.

Contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria

Il decreto dispone la proroga dei relativi alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

In particolare, per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, fino al 31 dicembre 2026 non si applicano i termini di prescrizione previsti per gli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, con riferimento ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2021. Per i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (e assimilati) con le PA è prorogato al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a dichiarare e a adempiere agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

Sostegno alle imprese

Tra le misure di sostegno alle imprese la proroga al 31 dicembre 2026 delle modalità operative del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), che assicura continuità al meccanismo di sostenuto agli investimenti, liquidità e occupazione in tutto il Paese.

Prorogato al 31 marzo 2026 il termine per la stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di piccole e microimprese, inclusi i settori turismo e somministrazione.