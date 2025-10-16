Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 144 dell'8 ottobre, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della delega di cui all’articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento.
Con l'approvazione del Decreto il Governo intende sostenere la crescita, favorire il risparmio e l’accesso delle imprese al capitale di rischio, aumentare la competitività, semplificare la disciplina degli emittenti e degli intermediari, razionalizzare l’ordinamento dei mercati finanziari.
Di seguito le novità più rilevanti, come riportate nel Comunicato Stampa del Governo:
Il testo introduce inoltre modifiche alla disciplina dell’appello al pubblico risparmio e della governance degli emittenti e novità per migliorare il migliorare il rapporto tra Autorità e partecipanti al mercato.
