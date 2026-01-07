Report Azienda 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Mercoledì 7 gennaio 2026
MEF: modalità di riporto delle perdite fiscali in presenza di proventi esenti

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
I contributi erogati in relazione all’emergenza da COVID-19 non incidono sulla determinazione delle perdite fiscali riportabili ai sensi dell’articolo 84 del TUIR.
A stabilirlo il Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento delle Finanze) nell'atto di indirizzo pubblicato il 22 dicembre 2025.

Nel documento viene precisato che tali contributi non possono essere considerati né proventi esenti né esclusi i contributi destinati alle imprese, anche sotto forma di crediti d’imposta, per i quali è stato appositamente stabilito dalle norme istitutive che non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile dell’IRAP, e che non rilevano ai fini del pro-rata di deduzione delle spese generali e degli interessi passivi (art. 61 e 109, comma 5, del TUIR). 
Di conseguenza, ferma restando la deduzione delle spese e gli altri componenti negativi ad essi afferenti, dunque, tali contributi non incidono sull'ammontare delle perdite fiscali riportabili, determinato ai sensi dell’articolo 84 del TUIR.
