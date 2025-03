Marca da bollo digitale: nuovo modello di adesione per gli intermediari

Sottoscritta una nuova convenzione tra l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari del servizio @e.bollo che regola il servizio di riscossione dell’imposta di bollo “virtuale” reso a cittadini e imprese.

A tal fine è stato approvato anche un nuovo modello di adesione, che i singoli intermediari (banche, Poste italiane spa e altri Psp) sono tenuti a compilare.

Il servizio @e.bollo, in particolare, permette a cittadini ed imprese di pagare online l’imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica alla Pubblica amministrazione e sui relativi atti e provvedimenti elettronici.

Il servizio permette di acquistare la marca da bollo digitale, ossia il documento informatico che associa l’Identificativo univoco bollo digitale (Iubd) all’impronta del documento (hash) da assoggettare a imposta.

Gli intermediari della riscossione devono convenzionarsi con l’Agenzia delle entrate per lo svolgimento del servizio e sono tenuti a compilare il suddetto modello di adesione.

La convenzione, valida dal 1° giugno al 31 maggio 2026, detta le modalità: