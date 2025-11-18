Mappe catastali online per tutti: nuovo servizio gratuito dell'Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha attivato un nuovo servizio online, rivolto a tutti i cittadini, che permette di consultare e scaricare le mappe catastali di tutto il territorio italiano direttamente dal proprio pc. Finora l'accesso era riservato ai professionisti tramite la piattaforma Sister.

Il servizio “Consultazione dei fogli di mappa catastale”, attivo in tutto il territorio nazionale ad eccezione delle zone nelle quali il Catasto è gestito dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, è accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate tramite Spid, Cid o Cns, e permette di scegliere tra due funzionalità:

ottenere i file vettoriali dei fogli di mappa catastali aggiornati , in vari formati e nei diversi sistemi di riferimento;

, in vari formati e nei diversi sistemi di riferimento; ottenere i file immagine degli interi fogli Originali di Impianto della mappa (vale a dire gli esemplari unici disegnati a mano al momento dell’impianto del sistema cartografico catastale) o di un loro estratto, limitato ad alcune particelle di interesse.

I file vettoriali della mappa possono essere scaricati nei formati CXF, CML, DXF e anche GeoJSON (un formato open di interscambio dei dati geospaziali), con le pertinenti informazioni di metadatazione (in formato TXT).

Le mappe sono disponibili in diversi sistemi di riferimento: Originario Catastale, Roma 40 Gauss-Boaga ed ETRF2000. I file immagine degli Originali di Impianto, già oggetto di georeferenziazione e di recupero di eventuali deformazioni, sono rilasciati nel formato JPG, unitamente ai dati di georeferenziazione (in formato JGW) e di metadatazione (in formato TXT). L'estratto dell'Originale di Impianto è rilasciato nel formato PDF.