Mappe catastali online per tutti: nuovo servizio gratuito dell'Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha attivato un nuovo servizio online, rivolto a tutti i cittadini, che permette di consultare e scaricare le mappe catastali di tutto il territorio italiano direttamente dal proprio pc. Finora l'accesso era riservato ai professionisti tramite la piattaforma Sister.
Il servizio “Consultazione dei fogli di mappa catastale”, attivo in tutto il territorio nazionale ad eccezione delle zone nelle quali il Catasto è gestito dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, è accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate tramite Spid, Cid o Cns, e permette di scegliere tra due funzionalità:
I file vettoriali della mappa possono essere scaricati nei formati CXF, CML, DXF e anche GeoJSON (un formato open di interscambio dei dati geospaziali), con le pertinenti informazioni di metadatazione (in formato TXT).
Le mappe sono disponibili in diversi sistemi di riferimento: Originario Catastale, Roma 40 Gauss-Boaga ed ETRF2000. I file immagine degli Originali di Impianto, già oggetto di georeferenziazione e di recupero di eventuali deformazioni, sono rilasciati nel formato JPG, unitamente ai dati di georeferenziazione (in formato JGW) e di metadatazione (in formato TXT). L'estratto dell'Originale di Impianto è rilasciato nel formato PDF.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google