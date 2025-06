Con Risoluzione n. 38/E del 6 giugno l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento dei maggiori acconti Ires e Irap versati dalle aziende ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).

Il comma 20 dell'articolo 1, in particolare, prevede che, sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti in conseguenza del differimento delle deduzioni, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall'articolo 17 del Dl n. 241/1997, né quelle dell’articolo 4, comma 3, del Dl n. 69/1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 154.1989.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, degli importi relativi ai citati maggiori acconti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, sono stati istituiti i codici tributo: