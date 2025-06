Maggiori acconti addizionale Ires: pronti i codici tributo per gli intermediari

Sono “2043” e “2044” i codici tributo che gli intermediari finanziari devono utilizzare per il versamento, mediante modello F24, dei maggiori acconti dell’addizionale IRES.

A istituirli la Risoluzione n. 43/E del 20 giugno dell'Agenzia delle Entrate.

Restano validi i versamenti già effettuati con i codici istituiti con precedente Risoluzione n. 38/E del 6 giugno, per consentire il versamento degli importi relativi ai maggiori acconti Ires e Irap per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, come previsto dall'articolo 1, commi 14-20, della Legge di Bilancio 2025.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Per il codice tributo “2043”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, tale campo è valorizzato con “0101”.