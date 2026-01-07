Rating MCC on demand 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Mercoledì 7 gennaio 2026
Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2026

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

  • ricavi 5.164.000,00 euro;
  • rimanenze finali 1.100.000 euro.

L’obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali, risultano inferiori ai sopraccitati limiti.

