Lettera ai clienti per il versamento acconto Iva al 29 dicembre

Lunedì 29 dicembre 2025 (il 27 cade di sabato) sarà l’ultimo giorno utile per versare l’acconto IVA 2025.
In vista della scadenza, per agevolare il lavoro del Professionista abbiamo predisposto un modello di circolare informativa da spedire ai clienti.
Il documento riepiloga le principali disposizioni normative e operative relative al versamento dell’acconto IVA 2025 e fornisce un quadro sintetico dei soggetti obbligati ed esclusi, delle modalità di versamento e dei criteri di determinazione dell’importo dovuto.
