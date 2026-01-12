Legge di bilancio 2026: le misure fiscali e di sostegno al reddito

Con un intervento di circa 22 miliardi di euro la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha introdotto una serie di misure volte a sostenere i redditi più bassi e il potere d’acquisto delle retribuzioni, riducendo la tassazione per famiglie, lavoro dipendente e ceto medio. La manovra prevede inoltre interventi mirati a favore delle imprese e della produttività.

Da segnalare, tra le principali misure fiscali e di sostegno al reddito: