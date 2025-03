Legge bilancio 2025: dai Commercialisti un documento sulle principali agevolazioni per le imprese

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato un documento che illustra i principali incentivi a supporto degli investimenti attualmente a disposizione delle imprese, tenendo conto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025 e analizzandone, alla luce dei più recenti interventi normativi, le principali caratteristiche in termini di intensità di aiuto, i requisiti oggettivi e soggettivi, le modalità di accesso e gli ulteriori elementi di interesse.

Gli approfondimenti, in particolare, sono dedicati al Piano “Industria 4.0” e al credito d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali, ai crediti d’imposta “Zes Unica”, “Transizione 5.0”, “Ricerca e sviluppo” e per la quotazione delle PMI.

Presente inoltre un approfondimento anche sulla “Nuova Sabatini capitalizzazione”, sul fondo per la transizione industriale e sugli investimenti sostenibili 4.0.

Clicca qui per accedere al documento.