Le aggregazioni di società a partecipazione pubblica: focus FNC su frammentazione e razionalizzazione

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un documento che analizza i processi di aggregazione delle società a partecipazione pubblica, un fenomeno sempre più diffuso, poiché consente, da un lato, di superare la frammentazione nella gestione dei servizi pubblici locali, come previsto dal Decreto di riordino dei servizi pubblici locali (d.lgs. 201/2022), e dall'altro di attuare i processi di razionalizzazione delle società pubbliche richiesti dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016 e s.m.i.).

Dopo una rassegna normativa che inquadra il fenomeno, il testo evidenzia le principali criticità e propone interventi sia normativi sia interpretativi, con l’obiettivo di favorire il superamento della frammentazione nella gestione dei servizi pubblici e la riduzione del numero di società a partecipazione pubblica, promuovendone così la razionalizzazione.