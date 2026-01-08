Le agevolazioni per le persone disabili: online la guida aggiornata delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata sui benefici fiscali destinati alle persone con disabilità: dalle agevolazioni sui veicoli e sui sussidi tecnici e informatici e per l’eliminazione delle barriere architettoniche, a quelle per le spese sanitarie e per l'assistenza personale.
Il documento illustra il quadro aggiornato delle diverse situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti con disabilità, indicando le persone che ne possono beneficiare, oltre alle regole e alle modalità da seguire per richiederli.
