La visura catastale: online la guida aggiornata delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida dedicata alla visura catastale, aggiornata a novembre 2025, che illustra il dettaglio le numerose informazioni contenute nel modello, relative a un immobile, un terreno o un fabbricato.
La guida ripercorre la struttura della visura: l’organizzazione e l’esposizione dei dati consente una migliore comprensione delle variazioni intervenute nel corso del tempo nelle titolarità degli immobili.
Sono inoltre presenti utili esempi pratici che aiutano i cittadini e i professionisti nella richiesta delle varie tipologie di visure catastali (attuali e storiche, per soggetto e per immobile).
Nel documento sono illustrati anche i servizi di consultazione delle visure, ai quali è possibile accedere online o recandosi presso gli uffici.
Una novità di quest’anno, introdotta dall'art. 7 del D.lgs n. 139/2024, è che a partire dal 1° gennaio 2025 le consultazioni telematiche delle visure sono gratuite anche per gli immobili non di proprietà.
