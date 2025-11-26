AteneoWeb Info - Siti Web 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Mercoledì 26 novembre 2025
La visura catastale: online la guida aggiornata delle Entrate

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida dedicata alla visura catastale, aggiornata a novembre 2025, che illustra il dettaglio le numerose informazioni contenute nel modello, relative a un immobile, un terreno o un fabbricato. 
La guida ripercorre la struttura della visura: l’organizzazione e l’esposizione dei dati consente una migliore comprensione delle variazioni intervenute nel corso del tempo nelle titolarità degli immobili. 
Sono inoltre presenti utili esempi pratici che aiutano i cittadini e i professionisti nella richiesta delle varie tipologie di visure catastali (attuali e storiche, per soggetto e per immobile).
Nel documento sono illustrati anche i servizi di consultazione delle visure, ai quali è possibile accedere online o recandosi presso gli uffici. 
Una novità di quest’anno, introdotta dall'art. 7 del D.lgs n. 139/2024, è che a partire dal 1° gennaio 2025 le consultazioni telematiche delle visure sono gratuite anche per gli immobili non di proprietà
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it

