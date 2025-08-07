La vincita al gioco si dimostra esibendo lo scontrino originale

La Corte di cassazione ha ribadito che per superare la presunzione di imponibilità delle operazioni bancarie è necessaria la prova puntuale e specifica della provenienza delle somme.

Non basta affermare che i movimenti bancari traggano origine da una vincita al Superenalotto per sottrarsi alle presunzioni di imponibilità, il contribuente deve fornire una prova piena, analitica e specifica per ogni operazione contestata, documentando non solo la fonte del denaro, ma anche la tracciabilità dei flussi. Con l’ordinanza n. 18172/2025, la suprema Corte ribadisce l’impianto rigoroso del regime probatorio nelle indagini finanziarie fondate sull’articolo 32 del Dpr n. 600/1973.