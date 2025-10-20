L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza, in collaborazione con AteneoWeb.com e Gobid Group, organizza il webinar gratuito LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ: aggiornamenti sull'evoluzione della normativa e di prassi, che si terrà in modalità e-learning nelle seguenti giornate:
L'evento vedrà come relatore il Dott. Antonio Cavaliere, Revisore e Sindaco specializzato in materia Revisione legale dei conti e Sistema di Controllo Interno, pubblicista e convegnista, ideatore del modello operativo Audit-Tools.
CLICCA QUI per accedere al programma delle due giornate, scaricare la locandina ed iscriverti al webinar.
L'evento è in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - Gruppo D per il MEF. La partecipazione darà diritto all’acquisizione di 3 crediti formativi per ogni giornata.
