La nuova Guida al Regime Forfettario 2025

Il regime forfettario, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n.190), rappresenta un'opportunità di semplificazione e convenienza fiscale per numerosi contribuenti. Tuttavia, le continue modifiche legislative, rendono indispensabile una guida aggiornata e completa per orientarsi tra i requisiti, gli adempimenti e le opportunità offerte da questo regime agevolato.

In risposta a questa esigenza, abbiamo pubblicato la Guida al Regime Forfettario 2025, un manuale interattivo e aggiornato al 10 gennaio 2025 che si propone come uno strumento fondamentale per tutti coloro che desiderano approfondire e comprendere il funzionamento del regime forfettario.

La guida affronta in modo chiaro e dettagliato tutti gli aspetti rilevanti del regime forfettario, a partire dai requisiti di accesso e permanenza, analizzando le diverse modifiche legislative che hanno interessato la disciplina nel corso degli anni. Un'attenzione particolare è dedicata alla tassazione, con un'analisi delle aliquote applicabili e delle modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva.

Un capitolo specifico è dedicato alla fatturazione elettronica, un adempimento ormai obbligatorio per la maggior parte dei contribuenti, con chiarimenti sulle modalità di emissione e conservazione delle fatture elettroniche nel contesto del regime forfettario. La guida fornisce inoltre indicazioni precise sugli altri adempimenti fiscali previsti, come la tenuta della contabilità e la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Un'importante sezione è dedicata al passaggio dal regime ordinario al regime forfettario e viceversa, con un'analisi dei vantaggi e degli svantaggi di ciascuna scelta e indicazioni operative per effettuare il passaggio in modo corretto. La guida include anche un'analisi di convenienza, mettendo a confronto i costi e i benefici del regime forfettario rispetto al regime ordinario, per aiutare i contribuenti a scegliere l'opzione più adatta alle proprie esigenze.

La guida affronta infine anche temi specifici e di particolare interesse, come il problema della monocommittenza e la presunzione di subordinazione, fornendo chiarimenti utili per evitare contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. Non mancano approfondimenti su questioni quali il possesso di quote/partecipazioni in soggetti di cui all'art. 5 del TUIR e il controllo di Srl, l'attività svolta nei confronti dei datori di lavoro attuali e precedenti, il limite di reddito da lavoro dipendente e assimilati, l'aliquota del 5% nel regime forfettario per le nuove attività, il trasferimento di residenza e il regime forfettario, le lezioni private dei docenti e il credito d'imposta beni strumentali.





Un supporto interattivo per i contribuenti

La Guida al Regime Forfettario 2025 si presenta come uno strumento interattivo, grazie alla presenza di esempi pratici, tabelle riassuntive e link utili per approfondire ulteriormente le tematiche trattate. Il manuale si pone l'obiettivo di fornire un supporto concreto ai contribuenti, aiutandoli a comprendere e applicare correttamente le disposizioni normative relative al regime forfettario, con un occhio di riguardo alle novità legislative e alle interpretazioni dell'Agenzia Entrate.





