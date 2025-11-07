La liquidazione semplificata senza notaio: un caso

ABC S.r.l., nel 2020, risultò fortemente penalizzata dalla pandemia tanto da maturare perdite tali da ridurre il capitale sotto al minimo legale.

Con il supporto di finanziamenti soci la ABC S.r.l. è però riuscita a superare le difficoltà finanziarie e, approfittando della norma del Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) ha “sterilizzato” la perdita di esercizio maturata nel 2020, disapplicando di fatto gli obblighi di intervento previsti dal Codice Civile.

Negli anni successivi la società ha sempre chiuso in sostanziale pareggio, ma senza riuscire a recuperare la perdita maturata nel 2020.

Con l’approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, tra pochi mesi, cesserà però il periodo di sterilizzazione e gli amministratori e i soci di ABC S.r.l. dovranno necessariamente intervenire poiché il capitale risulterà a tutti gli effetti al di sotto del minimo legale.

Tra le possibili soluzioni avranno quella di porre in liquidazione la società e nel caso, per evitare i costi e i tempi di un atto notarile, potranno ricorrere alla procedura di liquidazione semplificata (prevista dall'art. 2487-bis c.c.). Questa via, ormai consolidata presso le Camere di Commercio, permette di avviare la liquidazione senza l'intervento del notaio.

La pratica potrà essere avviata anche contestualmente all’approvazione del bilancio 2025.





Il documento comprende:

1. modello di delibera accertamento da parte degli amministratori di una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c., dai numeri 1 a 5 del primo comma

2. convocazione dell’assemblea dei soci

3. modello di deliberazione dell’assemblea dei soci, che prende atto della causa di scioglimento e nomina il/i liquidatore/i

4. modello di approvazione Bilancio finale di liquidazione e istanza di cancellazione dal Registro Imprese.



