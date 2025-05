La Legge di conversione del Decreto PA in Gazzetta Ufficiale

E' approdata in Gazzetta Ufficiale (n. 109 del 13 maggio 2025) la Legge n. 69/2025, di conversione in legge, con modificazioni, del Dl 25/2025, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni (c.d. Decreto PA).

Il provvedimento, che vede tra le novità la proroga al 3 giugno 2025 della possibilità di aderire al riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, e al 30 giugno 2025 del termine per l'approvazione delle tariffe della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (Tari), oltre a novità in tema di assunzioni e pensioni, è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in GU.