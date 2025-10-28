La guida alla cartella di pagamento: lettera per il cliente

Sai davvero cosa contiene una cartella di pagamento?

È un documento che spesso genera dubbi o preoccupazioni, ma capirlo è fondamentale per agire nel modo giusto.

L’Agenzia Entrate e l’Agenzia Entrate – Riscossione hanno pubblicato una guida che ha l’obiettivo di spiegare il contenuto del documento che dà il via alle attività di riscossione coattiva dei tributi. Ignorare una cartella di pagamento può portare a conseguenze significative, tra cui il pignoramento di conti correnti, stipendi e l'iscrizione di fermi amministrativi o ipoteche.

Abbiamo pubblicato un'informativa che spiega in modo semplice:

come è strutturata una cartella di pagamento

quali sono le opzioni a disposizione del contribuente

perché è importante agire tempestivamente.



CLICCA QUI per accedere al documento.