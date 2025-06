La comunicazione della PEC degli amministratori

Le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o quelle che presentano domanda di iscrizione dopo tale data, hanno l’obbligo di indicare la PEC degli amministratori contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese. Ma l’obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025, riguarda tutti gli amministratori e richiede l’iscrizione di un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi . Trattandosi di indirizzo “personale”, la stessa persona fisica che ricopra il ruolo di amministratore in più società potrà utilizzare lo stesso indirizzo per ciascuna di esse.

La Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024), entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ha esteso l’ obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) agli amministratori di imprese costituite in forma societaria (sia di capitali che di persone) e di comunicare il suddetto indirizzo PEC nel Registro delle Imprese , affinché sia annotato quale domicilio digitale di questi soggetti.

Credito Imposta Beni Strumentali 2025: versione Cloud Applicazione in cloud per la determinazione del credito d'imposta spettante per gli investimenti in beni acquistati nel 2025.



Consente di monitorare gli utilizzi del credito d'imposta utilizzabili dal 2025 e di gestire i risconti del credito d'imposta da contabilizzare ogni anno in base alla percentuale di ammortamento dei beni a cui il credito d'imposta si riferisce o, in caso di beni acquistati in leasing, in base alla durata del contratto di leasing.

Calcolo convenienza compensi amministratore o dividendi 2025: versione Cloud Per il socio/amministratore è meglio percepire un compenso, assoggettato ad IRPEF ma che diventa un costo deducibile per la società, o un dividendo, che ha una tassazione inferiore e un minor carico contributivo in capo al percettore?



