L'Agenzia Entrate assume 2700 funzionari: domande entro l'11 agosto

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è l’11 agosto 2025.

I candidati dovranno inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica, tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS, tramite la compilazione del format di candidatura sul Portale unico del reclutamento “inPA”.

Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale.

Tutte le informazioni nel bando di concorso.