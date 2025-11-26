Report Azienda 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Mercoledì 26 novembre 2025
Aggiungi ai preferiti

IVA no profit: se ne riparla tra 10 anni...

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
PDF

Il DLgs. in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e IVA, approvato in via definitiva dal Governo il 20 novembre 2025, proroga 10 anni l’entrata in vigore della riforma prevista dall’art. 5 comma 15-quater del DL 146/2021 inizialmente fissata al 1° gennaio 2026.

La novità avrebbe riguardato l’abolizione del regime di de-commercializzazione IVA previsto per le operazioni rese dagli enti associativi verso soci e tesserati (art. 4 commi 4 e 6 del DPR 633/72), con l’effetto di attrarre le stesse operazioni nel campo di applicazione IVA.

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Periodico iscritto alla USPI - Unione Stampa Periodici Italiana Unione Stampa Periodici Italiana
Installa l'applicazione AteneoWeb Mobile da Amazon Appstore Installa l'applicazione AteneoWeb da Android Google Play
INFO

Chi siamo
Informativa Privacy e Cookie Policy
Informazioni legali
Carta dei servizi
Crea il tuo sito web professionale
GRATIS per il tuo sito
Lavora con noi
Pubblicità
Cerca con Google
Mappa dei contenuti

SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS