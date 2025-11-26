IVA no profit: se ne riparla tra 10 anni...

Il DLgs. in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e IVA, approvato in via definitiva dal Governo il 20 novembre 2025, proroga 10 anni l’entrata in vigore della riforma prevista dall’art. 5 comma 15-quater del DL 146/2021 inizialmente fissata al 1° gennaio 2026.

La novità avrebbe riguardato l’abolizione del regime di de-commercializzazione IVA previsto per le operazioni rese dagli enti associativi verso soci e tesserati (art. 4 commi 4 e 6 del DPR 633/72), con l’effetto di attrarre le stesse operazioni nel campo di applicazione IVA.