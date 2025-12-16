Iva al 10% per la costruzione di centri di ricerca con attività didattica

L’Agenzia delle Entrate conferma l’aliquota Iva ridotta al 10% per la costruzione di centri di ricerca con rilevante attività didattica, estendendo il beneficio anche alla progettazione quando parte integrante dell’appalto.

Con Risposta n. 309 dell'11 dicembre l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento Iva applicabile alla realizzazione e progettazione di un Centro di ricerca destinato alle attività di ricerca, didattica e di formazione.

Qualora l'edificio sia in concreto utilizzato per svolgere attività didattica e che tale attività didattica non risulti marginale rispetto all'attività di ricerca effettuata nel medesimo edificio, la cui verifica implica, peraltro, valutazioni di fatto non esperibili in sede di interpello, l'Agenzia Entrate ritiene che l'immobile in costruzione possa essere assimilato alle case di abitazione non di lusso, di cui al combinato disposto degli articoli 1 della legge n. 659 del 1961 e dell'articolo 13 della legge 408 del 1949. Conseguentemente, le prestazioni di appalto per la sua costruzione possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta al 10%.

Inoltre che le spese per la progettazione delle opere possono essere assoggettate all'aliquota ridotta del 10% nel caso in cui non siano rese autonomamente, ma rientrino nel contratto di appalto avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell'opera. Diversamente, ossia nel caso in cui la progettazione sarà oggetto di specifico rapporto contrattuale, si applicherà l'aliquota ordinaria, in quanto prestazione autonoma rispetto alla prestazione di costruzione.