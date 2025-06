Pronti i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta di bollo dovuta in modalità virtuale dalle compagnie di assicurazione per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025, e calcolata fino al 2024.

A istituirli, ai sensi dell'art. 1, comma 88 della L. n. 207/2024, la Risoluzione n. 39/E del 6 giugno l'Agenzia delle Entrate.

Si stratta, in particolare,