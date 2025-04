Istanza di rettifica dati catastali: nuovo servizio per cittadini e intermediari

Come funziona il servizio Il servizio “Istanza rettifica dati catastali” guida l'utente dalla fase di compilazione della richiesta fino all'invio, e permette di correggere o semplicemente di precisare i dati catastali relativi agli immobili presenti nelle banche dati catastali, favorendone il corretto e tempestivo aggiornamento. Inoltre, nei casi in cui per la presentazione dell'istanza sia dovuta l'imposta bollo, il nuovo servizio consente di effettuare il pagamento attraverso la piattaforma PagoPA.

Con Provvedimento del 2 aprile l'Agenzia delle Entrate comunica l'attivazione del servizio “Istanza rettifica dati catastali” che i soggetti titolari di un diritto reale sugli immobili oggetto della richiesta, direttamente o mediante delegati, potranno utilizzare per trasmettere il relativo modello di istanza. Con lo stesso Provvedimento sono approvate anche le specifiche tecniche.

