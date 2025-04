Abbiamo pubblicato ISA 2025: invio email automatizzata di modello e istruzioni, software in Ms Excel per l’invio in modo "automatizzato" ai clienti, tramite email con Ms Outlook di Office, del modello e delle istruzioni ISA 2025 (relativi al periodo d’imposta 2024).

Il software consente di creare delle email con oggetto e testo “standardizzato” con allegati il modello e le istruzioni degli ISA (indici sintetici di affidabilità) in base al codice attività del cliente. Per l’utilizzo è necessario aver installato Ms Office Outlook e aver impostato almeno un account di posta elettronica. È altresì necessaria una connessione ad internet attiva . Per maggiori dettagli prendere visione delle istruzioni in PDF aggregate al presente documento.

