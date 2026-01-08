IRES Cooperative: calcolo e agevolazioni fiscali per mutualità prevalente. Online la versione 2026!

AteneoWeb Info - Siti Web 1100 - Clicca per maggiori informazioni!
Giovedì 8 gennaio 2026
IRES Cooperative: calcolo e agevolazioni fiscali per mutualità prevalente.

Il calcolo dell'IRES (Imposta sul Reddito delle Società) nelle cooperative ad attività prevalente presenta delle peculiarità rispetto alle altre forme societarie. Nelle "cooperativa a mutualità prevalente" l'attività è principalmente rivolta a favore dei soci, generando vantaggi economici diretti per gli stessi.

Il legislatore italiano riconosce il ruolo sociale ed economico delle cooperative, in particolare quelle a mutualità prevalente, anche attraverso un regime fiscale agevolato. Tra le agevolazioni più rilevanti, evidenziamo:

  • Esenzione parziale IRES: 
    • l'articolo 12 della Legge 904/1977 prevede l'esenzione dall'IRES per una quota degli utili netti destinata alla riserva legale, pari al 30%
    • le somme accantonate a riserve indivisibili possono essere dedotte dall'imponibile IRES, entro i limiti previsti dalla normativa.
  • Trattamento dei ristorni: 
    • i ristorni, ossia le somme restituite ai soci in proporzione agli scambi mutualistici, godono di un regime fiscale favorevole
    • è essenziale saper gestire correttamente l'imputazione dei ristorni a conto economico.
  • Specificità per le cooperative di lavoro
    • l'esenzione IRES può essere applicata limitatamente al reddito derivante dall'indeducibilità dell'IRAP
    • in presenza di un'elevata incidenza del lavoro dei soci, è possibile usufruire di una variazione in diminuzione dell'imponibile.

Il calcolo dell'IRES per le cooperative richiede dunque una profonda conoscenza delle normative di settore. 

Per agevolare questo processo complesso, abbiamo sviluppato un software all'avanguardia, pensato specificamente per le cooperative a mutualità prevalente. La nostra soluzione CALCOLO IRES cooperative a mutualità prevalente 2026:

  • è aggiornata con le ultime normative fiscali (versione 2026).
  • garantisce calcoli precisi e affidabili.
  • permette la gestione ottimale dei ristorni e delle perdite pregresse.
  • è disponibile sia in versione Excel che Cloud, per un accesso comodo e flessibile.


