Irap 2025: approvate le specifiche tecniche per l'invio telematico

Con Provvedimento del 13 maggio l'Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2025.

Ricordiamo che, con precedente provvedimento del 14 marzo 2025, erano stati approvati il modello di dichiarazione e relative istruzioni, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2024.

Le specifiche tecniche in formato XML, disponibili nell’Allegato A al provvedimento, dovranno essere utilizzate dalle Entrate per la trasmissione delle dichiarazioni Irap, tramite il sistema “Siatel v2.0 PuntoFisco”, alle regioni e alle province autonome in cui ha sede il domicilio fiscale del soggetto passivo, ovvero dove viene ripartito il valore della produzione netta.

La trasmissione dovrà essere effettuata con cadenza mensile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione.