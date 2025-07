Invio Precompiata 2025: rafforzata l'assistenza con aperture straordinarie

L'Agenzia delle Entrate, per permettere ai cittadini di inviare la dichiarazione dei redditi prima delle ferie estive, ha potenziato l'assistenza sul territorio e il call center dedicato.

L’8 luglio è prevista l'apertura pomeridiana straordinaria per 176 uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, distribuiti in tutte le regioni d’Italia, per offrire un’assistenza dedicata ai cittadini che necessitano di supporto per consultare, eventualmente integrare e inviare la propria dichiarazione precompilata.

Il servizio è disponibile su appuntamento collegandosi alla pagina di prenotazione. Gli orari di apertura per la giornata sono disponibili nella sezione “avvisi” della pagina regionale del tuo territorio.

Il 12 luglio, invece, dalle ore 9 alle ore 13 è prevista una apertura straordinaria del call center delle Entrate, normalmente attivo dal lunedì al venerdì.

Per parlare con un operatore, è possibile contattare il numero verde 800.90.96.96 da rete fissa, lo 06.97.61.76.89 da cellulare o lo 0039.06.45.47.04.68 dall’estero.