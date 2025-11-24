Investimenti ZLS: modifiche al modello di comunicazione integrativa per l'utilizzo del credito d'imposta

Con Provvedimento del 19 novembre 2025, l'Agenzia delle Entrate dispone le modifiche al Provvedimento n. 153474 del 27 marzo 2025, al modello di Comunicazione integrativa e alle relative istruzioni, per permettere anche alle imprese che dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 hanno effettuato investimenti nelle zone agevolate delle regioni Marche e Umbria, di presentare la Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti realizzati nelle zone logistiche semplificate (ZLS).

Il provvedimento definisce inoltre le modalità di trasmissione telematica.

L’articolo 3 della L. n. 171/2025 ha infatti esteso l’agevolazione prevista dall’articolo 3, commi 14-octies, 14-novies, 14- decies, del DL n. 202/2024 convertito, agli investimenti effettuati, per lo stesso periodo, nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale, a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Per poter fruire della predetta agevolazione, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle entrate, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, esclusivamente la comunicazione integrativa per attestare l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’articolo 5, comma 1, della L. n. 212/2000, si legge nelle motivazioni del Provvedimento, è stato predisposto un testo coordinato, avente natura meramente ricognitiva del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27 marzo 2025 e delle successive modifiche.